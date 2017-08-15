Лингле: белорусский паспорт помог мне вернуться в «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле рассказал о своём возвращении в команду.



«Переговоры начались уже после того, как «Динамо» начало «предсезонку». Позвонил мой агент Игорь Ларионов, он был на связи с минским клубом. Игорь пообщался с Дуайером, затем я сам хорошо поговорил с Горди. Динамовское руководство интересовалось, хочу ли вернуться. Я не в курсе всей истории – кто не хотел меня видеть в команде в прошлом сезоне, чья это была инициатива. Но узнать, что боссы «Динамо» не против моего возвращения, было весьма лестно.



Белорусский паспорт помог. Будучи легионером, я не получил бы здесь работы. Даже не собираюсь это отрицать. Я почувствовал, как же всё-таки это здорово, когда тебя берут в команду и обеспечивают работой. Особенно нынешним летом. Предложений не было – сидел дома и ждал, а команды повсюду уже начинали сборы. Это стресс. Я начал нервничать, а агент успокаивал: мол, потерпи, скоро что-нибудь найдётся. Но было неизвестно, когда и кто меня пригласит… Поэтому очень рад, что сейчас я в «Динамо». Начинаю сезон с большим оптимизмом», – передаёт слова игрока «Прессбол».

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