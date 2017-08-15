Ткачёв: «Ак Барсу» надо было просто забивать, рижанам больше повезло

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча Кубка ЛЖД с рижским «Динамо» (0:3) .



«Не реализовали моменты, которые у нас были во втором периоде. В некоторых случаях надо было просто забивать. Где-то нас, возможно, подкосили удаления. Не скажу, что мы уступили по игре. Сопернику больше повезло в реализации моментов. Нужно разобрать этот матч, посмотреть моменты, которые у нас не получались, и решить все проблемы.

Надеюсь, что мы будем готовы к началу сезона на 100% – к этому стремимся. Моя тройка с Галиевым и Чибисовым? Не забиваем две игры, хотя моменты есть. Хромает реализация, будем искать резервы», — рассказал игрок.