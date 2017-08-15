Тренер ХК «Сочи»: мы удовлетворены игрой команды, это не для самоуспокоения

Ассистент главного тренера ХК «Сочи» Константин Курашев прокомментировал поражение от СКА (1:3) матче турнира имени Пучкова.



«К сожалению, ненужные удаления выбивали нас из ритма. Одна группа игроков выходит чаще, перенагружаются, другие в это время не играют и выбиваются из ритма. Плюс во втором периоде у нас два-три раза были слишком долгие смены, из-за которых тоже были потери сил. Если честно, мы удовлетворены игрой. Мы недовольны, потому что проиграли, но были очень хорошие моменты, мы рады, что игроки выкладывались на полную, сражались, бились, принимали шайбу на себя. Это не для самоуспокоения, но в первом периоде у нас было 0:0, а в третьем мы выиграли 1:0. Да, к сожалению, проиграли второй. Но при всём уважении – СКА является великолепной командой, в которой собраны огромные мастера. Получил огромное удовольствие, смотря за игрой Дацюка. Да, во втором периоде у нас были ненужные удаления, и это стоило нам результата сегодня. Если брать в общем, то мы довольны, как команда работает, выкладывается в игре. Есть моменты, над которыми надо работать, но это нормальная рабочая ситуация.



Необязательные удаления? Есть разные причины: человек устаёт, человек чуть-чуть запаздывает в мышлении, движении, анализе ситуации, и поэтому мы получаем технические ошибки. Нет единого объяснения, почему случаются такие удаления. Часто получаем удаления, если где-то проигрываем позицию, не слишком быстро принимаем правильное решение. Будем работать. Процесс становления команды, поправки ошибок – он не так быстр, как хотелось бы», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

СКА взял верх над ХК «Сочи» на турнире Пучкова