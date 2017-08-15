«Барыс» заключил с Жайлауовым пробный контракт, игрок поедет на турнир в Омске

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» заключил пробный контракт с Талгатом Жайлауовым. Об этом информирует официальный сайт астанинской команды. Ранее клуб сообщил, что игрок вернётся в команду, контракт с усть-каменогорским «Торпедо» расторгнут.

Нападающий Жайлауов продолжит карьеру в «Барысе»

Хоккеист прибыл в расположение астнинской команды и 15 августа вылетает в Омск для участия в мемориале Виктора Блинова. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 29 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, забросил 14 шайб и отдал 9 передач. В 21 матче плей-офф игрок набрал забросил 4 шайбы и отдал 4 голевых передачи.