Ю. Петров: «Трактору» нужно улучшать большинство и реализацию

Нападающий «Трактора» Юрий Петров прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2 Б) на мемориале Ромазана.



«Такая длинная серия буллитов — неплохая тренировка. Мы поняли, что нужно прибавлять в этом компоненте. Тяжело ли играть в 11:00? Мне кажется, больше психологически себя накручиваешь, что мало отдохнул. В целом было нормально. Разве что в начале «Куньлунь» был побыстрее, втыкались, играли без прокатов. Моментами они играли жёстко, моментами — нет.



Мне без разницы, на какой позиции играть. Даже если выхожу на краю, всё равно по ходу игры иногда оказываюсь в центре, меняюсь с партнёрами. Выходил с краю, а Рыбаков — в центре, и мне понравилось. Получается такой сдвоенный центр.



«Трактору» нужно прибавлять в большинстве, улучшать реализацию большинства. Мы, по-моему, «5 на 3» ни разу не реализовали», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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