Крикунов: «Автомобилист» впервые сыграл в 3 пары защитников, получилось неплохо

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги стартовой игры турнира имени Виктора Блинова в Омске, в котором его команда обыграла «Амур» (2:0).

«Это была первая игра турнира, в которой обе команды хотели выиграть, поэтому получился упорный матч. Мы знали, что «Амур» сыграл неплохо в Москве, дважды обыграл «Динамо». Поэтому ребята неплохо настроились, молодцы, хорошо сыграл Сохатский.

Игру на этом турнире ещё нельзя назвать максимально приближенной к официальным матчам, мы ещё немножко проверяем состав, сегодня мы впервые за межсезонье играли в три пары защитников, потому что в сезоне наверняка придётся использовать такой вариант, вроде получилось неплохо.

Вряд ли увидим Кинга на омском турнире, скорее всего, не успеет присоединиться к нашей команде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.