Киселёв: готов к конкуренции с Метсолой, для этого и приехал в Хабаровск

Голкипер «Амура» Евгений Киселёв после поражения от «Автомобилиста» (0:2) в стартовой игре турнира имени Виктора Блинова подвёл итоги встречи и рассказал о своём переходе в хабаровский клуб.

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«Когда команда проигрывает, не особо ждёшь приз лучшему игроку матча, просто досадно, что проиграли. Доволен ли своей игрой? Всегда можно сыграть лучше, особенно если пропустил два гола. В эпизоде со второй шайбой нападающий «Автомобилиста» хорошо показал, что будет бросать, ушёл за ворота, а я не успел вернуться в ворота, когда защитник бросил.

Конечно, я готов к конкуренции с Метсолой, я для этого сюда и приехал, чтобы закрепиться в составе.

Почему перешёл из Северной Америки именно в «Амур»? Так сложились обстоятельства, я возвращался вообще в «Динамо», но после известных проблем клуба мне присвоили статус свободного агента, и я оказался в Хабаровске, это было наше давнее с агентом решение», — передаёт слова Киселёва корреспондент Чемпионата Лев Лукин.