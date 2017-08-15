Женская молодёжная сборная России проиграла Канаде в выставочном матче

В третьем матче серии выставочных игр между женскими молодёжными сборными России и Канады наша команда проиграла хозяйкам льда со счётом 1:5.
Женская молодёжная сборная России: Алпатова (Третяк); Орлова — Понятовская, Борискова — Якубива — Шкалёва; Головкина — Савонина, Пушкарь — Шибаева — Александрова; Сычёва — Кулагина, Лобурь — Белоглазова — Жалимова; Борникова, Сидоренко — Лопухова — Нарудинова.
Женская молодёжная сборная России — Канада — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
0:1 — Форси (Слободзян, Молоуни), 5:14.
0:2 — Паркер, 16:30.
0:3 — Мак Квидж (Мелоуни), 24:37.
0:4 — Коннорс (Ванстоун, Ширли), 33:17.
1:4 — Шкалёва (Якубива), 42:03.
1:5 — Адзия (Форси, Бойд), 47:45.
Вратари: Алпатова 00:00 — 24:37 (Третяк 24:37 — 60:00) — Вудлэнд.
Штраф: 6 — 10.
Женская молодёжная сборная уступила Канаде в красном в выставочном матче