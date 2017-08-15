Белов: «Динамо» — неудобный соперник для «Витязя», надо решать эту проблему

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) на Кубке мэра Москвы.

«Пожалуй, только третий период смогли на равных провести, сегодня, честно говоря, много сделали индивидуальных ошибок, за них нас наказали. «Динамо» было побыстрее и агрессивнее, наверное, поэтому ошибки и появлялись. Результативный матч, полезный. С первым вратарём ещё определяемся.

«Динамо» — единственная команда, кроме Питера, которой проиграли все матчи. Получается, что неудобный соперник, надо как-то эту проблему решать», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Московское «Динамо» одолело «Витязь» на Кубке мэра Москвы

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