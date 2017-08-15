Никулин: «Динамо» М осталось поправить маленькие нюансы к сезону КХЛ

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин после победы над «Витязем» (4:3) на Кубке мэра Москвы прокомментировал ситуацию в клубе перед стартом сезона КХЛ.

«Процесс освоения происходит, дискомфорта нет ни у нас, ни у молодых, коллектив сплачивается. До того, чтобы называть нас по отчеству, не доходит, разделения у нас нет, идём к единому коллективу. Сегодня была победа над «Витязем», самое важное, играли против хорошо организованной команды. Сейчас осталось поправить маленькие нюансы, и готовы к сезону. Почему контракт на два года? Посчитали, что это оптимальный срок», — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.