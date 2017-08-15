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Захаркин: шведское звено «Авангарда» сыграно, но не вижу у них особой остроты

15 августа 2017, вторник. 19:13 Хоккей

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) на мемориале Виктора Блинова, а также оценил игру легионерской тройки соперника (Деннис Эверберг — Юхан Сундстрём — Андре Петерссон).

«Пропустили много шайб в начале игры, и этому есть очень простое объяснение: мы очень долго были без игровой практики, ребята неточно находили свои позиции, было много удалений, да и «Авангард» после турнира в Астане был в хорошем игровом тонусе. Начиная со второго периода не столько тренерский штаб успокоил игру, сколько сами ребята стали лучше понимать свои игровые позиции, потому что между тренировкой и матчем большая разница, и сегодняшняя игра – хорошая иллюстрация этого.

Что могу сказать про шведское звено «Авангарда»? Думаю, что они далеки от лучшей формы, видно, что они отлично сыграны, но пока я не увидел от них особой остроты», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
15 августа 2017, вторник
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