Захаркин: шведское звено «Авангарда» сыграно, но не вижу у них особой остроты

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) на мемориале Виктора Блинова, а также оценил игру легионерской тройки соперника (Деннис Эверберг — Юхан Сундстрём — Андре Петерссон).

«Пропустили много шайб в начале игры, и этому есть очень простое объяснение: мы очень долго были без игровой практики, ребята неточно находили свои позиции, было много удалений, да и «Авангард» после турнира в Астане был в хорошем игровом тонусе. Начиная со второго периода не столько тренерский штаб успокоил игру, сколько сами ребята стали лучше понимать свои игровые позиции, потому что между тренировкой и матчем большая разница, и сегодняшняя игра – хорошая иллюстрация этого.

Что могу сказать про шведское звено «Авангарда»? Думаю, что они далеки от лучшей формы, видно, что они отлично сыграны, но пока я не увидел от них особой остроты», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.