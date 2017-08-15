Марченко заключит трёхлетний контракт с ЦСКА на 300 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», защитник Алексей Марченко продолжит карьеру в ЦСКА, он заключит с клубом трёхлетний контракт на сумму 300 млн рублей. Хоккеист является воспитанником ЦСКА и выступал за него до 2013 года.

Алексей Марченко решил продолжить карьеру в КХЛ

Ранее агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин, который был выставлен «Торонто Мэйпл Лифс» на драфт отказов, решил вернуться в Россию. 25-летний Марченко прошедший сезон начинал в «Детройт Ред Уинз», а затем перешёл в «Торонто». Всего в регулярном чемпионате он провёл 41 матч и отметился 8 (1+7) баллами за результативность. В плей-офф участия не принимал. У россиянина остаётся год по двухлетнему контракту с зарплатой $ 1,45 млн.

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