Вестерлунд: «Салават» только в начале пути, но я доволен нашей ситуацией

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) на Кубке Республики Башкортостан.

«Победа — это всегда замечательно. Мы пытаемся использовать самые разные комбинации для достижения победы, и это не всегда легко, но я очень доволен той ситуацией, где мы находимся в данный момент. Но впереди много задач, мы только в самом начале пути.

Почему в стартовом периоде «Адмирал» перебросал нашу команду? В начале мы очень хорошо играли в защите, но потом наша игра слегка ослабла…

Мы ещё не приняли до конца решение об участии Доминика Кубалика на турнире, но вскоре мы решим", — цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба.

«Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан

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