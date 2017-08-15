Любимов: помогли Сорокину сыграть на ноль, надо, чтобы он чувствовал уверенность

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о своих впечатлениях от победы над «Спартаком» в первом матче Кубка мэра Москвы со счётом 3:0.

«Об игре пока сложно судить. Играем и играем. Ребята молодцы, помогли Сорокину сыграть ещё один матч на ноль. Самое главное, чтобы он почувствовал уверенность, а мы стараемся сделать всё для этого. Он отдавал пас за спину? Ему скучно стало. Что изменилось за год? Повзрослел.

С олимпийской сборной Канады тяжёлая игра была. Не сказал бы, что нам было очень тяжело играть. Но канадцы есть канадцы, они быстро бегали и катались. Не знаю, сильнее ли они, чем СКА», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.