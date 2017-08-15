И. Никитин: о Марченко не буду говорить, у ЦСКА другие ребята в раздевалке

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от первого матча Кубка мэра Москвы со «Спартаком», в котором его команда победила со счётом 3:0.

«Вязкая игра была, только в третьем периоде немножко вкатились. «Спартак» нам не давал пространства. Это предсезонный хоккей, мы были готовы к этому. Мастерство в завершении сказалось. В следующей игре Плэтт и Жарков будут в составе. Шумаков своими ногами вернулся в раздевалку. Надеемся, что там ничего страшного.

Мы пробовали сегодня ту модель, которую будем использовать в чемпионате. С этим связано то, что мы играли в семь защитников. Нужно, чтобы ребята это почувствовали, мы ещё не играли так в этом сезоне. В чемпионате будут немножко другие ритм и темп. На легионерскую вакансию пока мы никого не ищем, у нас есть свои ребята и воспитанники, которым будем давать шанс.

На тему Марченко пока не буду говорить, у нас сейчас другие ребята в раздевалке. Это преждевременно. Я бы не сказал, что мы нашли оптимальные сочетания. Мы ищем, голова в этом плане не отдыхает. Идёт поиск схемы и взаимопонимания среди ребят. Какие-то связки уже наигрываются, и за это мы будем цепляться. У нас есть выбор, и в связи с этим есть проблемы. Как сыграл Капризов в тройке с Шалуновым и Шумаковым? Радует, что ребята говорят между собой. Здесь нужно терпение, нельзя делать выводы по одной игре. Нужны терпение, обтирка и подводные камни, через которые должна пройти эта тройка. Мы дадим время, но всё будет зависеть от него», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.