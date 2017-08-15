Генменеджер «Бостона»: мы не будем обменивать Пастрняка

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини опроверг слухи о возможном обмене нападающего Давида Пастрняка.

«Мы не будем обменивать Пастрняка», — цитирует Суини Boston Globe.

В прошлом сезоне 21-летний хоккеист провёл 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 70 (34+36) баллов за результативность. В шести играх плей-офф Пастрняк отметился двумя голами и двумя передачами. Контракт чешского форварда закончился, он является ограниченно свободным агентом, переговоры о новом соглашении с «Бостоном» продолжаются.