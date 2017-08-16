Шумаков: будем с Капризовым друг к другу притираться, искать понимание

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:0) на Кубке мэра Москвы и рассказал о взаимодействии с Кириллом Капризовым.



«Маленько тяжеловато, только от нагрузок отходим. Команда быстрая, у них молодые ребята сегодня играли, иностранцев не было. Тяжеловато было сегодня. Мой новый партнёр по звену? У нас все партнёры хорошие. Если с Капризовым будем играть, сейчас будем притираться друг к другу, искать понимание. В третьем периоде уже более или менее стало получаться», — сказал Шумаков в эфире клубного телевидения.

ЦСКА всухую обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

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