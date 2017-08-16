Алтыбармакян: «СКА-Нева» бьётся с каждой командой КХЛ

Форвард команды ВХЛ «СКА-Нева» Андрей Алтыбармакян прокомментировал победу над «Северсталью» (3:0) на турнире имени Пучкова.



«В «СКА-Неве» очень хороший подбор игроков, с каждой командой КХЛ бьёмся. Смотрел, как ребята с «Ладой» играли, где-то не повезло. У нас сильная команда, и подбор игроков у нас очень хороший. Подготовка тяжёлая, но это надо пройти, вытерпеть и быть готовым к сезону.



Думаю, пока рано общаться со Знарком. Готовимся в штатном режиме, а там посмотрим, что будет», – цитирует игрока «Советский спорт» в Санкт-Петербурге.

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