Турнир в Уфе: «Адмирал» отыграл 2 шайбы, но уступил «Ладе» по буллитам

«Лада» победила «Адмирал» в очередном матче предсезонного турнира «Кубок президента Республики Башкортостан». Тольяттинцы ранее на турнире уступили «Нефтехимику» (1:3). Владивостокцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4).

К десятой минуте матча тольяттинская команда вела со счётом 3:1. Шайбы забросили Чарльз Дженовей, Денис Зернов и Александр Стрельцов, а за «Адмирал» забил Виктор Александров. Во втором периоде дальневосточники чуть более чем в течение двух минут сравняли счёт усилиями Дамира Жафярова и Максима Казакова.Тем не менее, ещё до второго перерыва Егор Бабенко вновь вывел тольяттинцев вперёд. На 41-й минуте встречи Максим Казаков вновь сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов команда из Тольятти вырвала победу.

Нападающий «Адмирала» Максим Казаков набрал 3 (2+1) очка.

В 17:00 мск начнётся матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

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