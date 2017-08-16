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Турнир в Уфе: «Адмирал» отыграл 2 шайбы, но уступил «Ладе» по буллитам

16 августа 2017, среда. 15:29 Хоккей

«Лада» победила «Адмирал» в очередном матче предсезонного турнира «Кубок президента Республики Башкортостан». Тольяттинцы ранее на турнире уступили «Нефтехимику» (1:3). Владивостокцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4).

К десятой минуте матча тольяттинская команда вела со счётом 3:1. Шайбы забросили Чарльз Дженовей, Денис Зернов и Александр Стрельцов, а за «Адмирал» забил Виктор Александров. Во втором периоде дальневосточники чуть более чем в течение двух минут сравняли счёт усилиями Дамира Жафярова и Максима Казакова.Тем не менее, ещё до второго перерыва Егор Бабенко вновь вывел тольяттинцев вперёд. На 41-й минуте встречи Максим Казаков вновь сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов команда из Тольятти вырвала победу.

Нападающий «Адмирала» Максим Казаков набрал 3 (2+1) очка.

Кубок Республики Башкортостан
16 августа 2017, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
5 : 4 3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Дженовей (Филатов) – 01:49 (5x4), 2:0 – Зернов (Гуркин) – 04:03 (5x5), 2:1 – Александров (Яковлев) – 06:05 (5x5), 3:1 – Стрельцов (Ахметов) – 09:03 (5x5), 3:2 – Жафяров (Казаков) – 23:15 (4x5), 3:3 – Казаков (Саюстов) – 25:33 (5x4), 4:3 – Бабенко (Белоусов) – 31:49 (5x4), 4:4 – Казаков (Гавриленко) – 40:44 (5x3), 5:4 – Филатов – 65:00 ( ПБ)

В 17:00 мск начнётся матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Лада
Новости. Хоккей
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