Есмантович: Марченко однозначно усилит ЦСКА, составит конкуренцию другим игрокам

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал подписание трёхлетнего соглашения с 25-летним защитником Алексеем Марченко.

ЦСКА объявил о подписании трёхлетнего контракта с Марченко

«Мы пришли к соглашению с Алексеем. В данный момент проводится процедура подписания контракта и дальнейшего оформления документов в КХЛ. У Алексея был долгосрочный контракт в НХЛ, но мы внимательно наблюдали за развитием его карьеры. После смены им клуба нам стало ясно, что этот игрок подходит гораздо больше ЦСКА, чем «Торонто». Это разносторонний защитник с хорошим катанием, великолепным броском и контролем шайбы. Кроме того, Алексей праворукий и обладает достойными габаритами.

Мы не раз говорили, что в преддверии зимних Олимпийских игр в Корее одним из стратегических направлений развития нашего клуба является задача по возвращению российских игроков из НХЛ как для выступления в ЦСКА, так и в составе олимпийской сборной. Мы считаем, что хоккеист сборной страны, который сильно сыграл на прошедшем Кубке мира, выходя на лёд в первой паре защитников, однозначно усилит нашу команду. Такие игроки, как Марченко, имеющие уже приличный опыт выступления на самом высоком уровне и при этом находящиеся в рассвете сил, продолжат победные традиции ЦСКА.

Алексей составит отличную конкуренцию остальным игрокам защиты. Так было всегда в ЦСКА. В советское время только мощные и сильные защитники могли справиться с таким соперничеством. В нашем клубе выстроена вертикаль, которая объединяет ЦСКА, ХК «Звезда» и молодёжную команду «Красная Армия». Теперь нашим молодым игрокам есть у кого поучиться и набраться опыта. Перед хоккеистами «Звезды» и «Красной Армии», завоевавшей в прошлом сезоне Кубок Харламова, стоят серьёзные задачи на сезон. Думаю, молодёжь получит возможность проявить свои лучшие качества, играя по 20-25 минут в турнирах ВХЛ и МХЛ, а лучшие из них всегда получат свой шанс проявить себя в основной команде», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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