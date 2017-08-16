«Йокерит» потерпел поражение от «Северстали» на турнире имени Пучкова

Финский «Йокерит» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в рамках турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге, встреча завершилась со счётом 1:2.



Уже на 52-й секунде встречи команда из Череповца открыла счёт, голом сумел отметиться Матей Странски. Через несколько минут «Йокерит» отыгрался благодаря заброшенной шайбе Никласа Йенсена, но на 8-й минуте игры «Северсталь» вновь вышла вперёд, гол на свой счёт записал Николай Казаковцев.



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