Финалист турнира имени Пучкова был определён броском монетки

На предсезонном турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге, выявлять финалиста турнира пришлось необычным способом. В группе «Б» сразу три команды — череповецкая «Северсталь», финский «Йокерит» и петербургский «СКА-Нева» — набрали одинаковое количество очков.



Определить финалиста и участника матча за третье место помогла монетка. С помощью неё было определено, что финалистом стал «Йокерит», а за третье место турнира сыграет «СКА-Нева».



Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ХК СКА.

«Йокерит» потерпел поражение от «Северстали» на турнире имени Пучкова