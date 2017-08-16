«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Нефтехимика» на домашнем турнире

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в серии буллитов нижнекамскому «Нефтехимику» в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан, встреча завершилась со счётом 2:3 Б.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на удачный бросок форварда «Нефтехимика» Чада Ро заброшенной шайбой ответил Игорь Макаров. Во второй 20-минутке Денис Куляш вывел уфимцев вперёд, но второй гол Чада Ро восстановил равновесие в счёте. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались нижнекамцы, победный бросок на счету Павла Порядина.



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