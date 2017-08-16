Крикунов: это мой последний сезон в качестве тренера, теперь точно решено

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сказал, что завершит тренерскую карьеру после окончания сезона-2017/18.



«Это мой последний сезон в роли главного тренера. Уже точно решено. Да, однажды я уже „завершал карьеру“, но вернулся. Но теперь точно – всё. Что меня заставит передумать? Наверное, ничего. Хотя… Хочу провести полный сезон. Без отставок. Мне это важно.



Мы покажем с „Автомобилистом“ хороший результат, но потом точно закончу. Что буду делать? Сначала путешествовать, а потом — не знаю. Вероятно, моя жизнь будет связана с хоккеем, но главным тренером не буду», — цитирует Крикунова «Спорт-экспресс».

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