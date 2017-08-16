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Кинг: перед матчем со СКА канадцы разминались, как к матчу Кубка Стэнли

16 августа 2017, среда. 23:05 Хоккей

Тренер сборной Канады Дэйв Кинг прокомментировал поражение на турнире имени Николая Пучкова от СКА со счётом 0:3.

«СКА — очень хорошая команда, с сильным тренером. У них четыре крепких звена, с надёжной защитой, и молодой голкипер Шестёркин сыграл очень здорово. Мы увидели чемпиона КХЛ. СКА близок к сборной России, здесь много игроков, которые могут поехать на Олимпиаду. У СКА нет слабостей. Я под большим впечатлением.

Это вторая игра сборной Канады в таком составе, все ребята из разных клубов. Но когда идут матчи России с Канадой, то мотивация у хоккеистов просто запредельная. Самоотдача была на высоком уровне, может быть, не хватило мастерства. «Химия» в сборной Канады всегда потрясающая. Когда канадцы собираются вместе, они творят магию. Они испытают такую гордость, что получили шанс выступать за свою страну. Сложно сказать, как много хоккеистов из этой команды поедут на Олимпиаду. Некоторых мы увидим, так же как и из команды, которая была в Сочи. На Кубок Карьяла мы пригласим ещё игроков. Надеюсь, уже на Кубке Первого канала мы увидим более приближённый к олимпийскому состав.

Скривенс вполне может быть первым номером Канады. Сегодня он сыграл хорошо. Пулен сыграл тоже здорово. Игроки обсуждают возможность поехать на Олимпиаду. На разминке они готовятся, как будто на матче Кубка Стэнли. Ребята так сфокусированы, словно это самая важная игра в жизни. Это показывает, как важны Олимпийские игры. Знаю, многие россияне так же сильно мечтают сыграть на Олимпиаде. Из-за отказа НХЛ ехать в Корею многие молодые хоккеисты получат шанс выступить на Играх, и это замечательно», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА одолел сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей ХК СКА Дэйв Кинг
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