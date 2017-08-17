Каллен: хотя «Миннесота» — мой дом, с «Питтсбургом» тяжело прощаться

Нападающий Мэтт Каллен прокомментировал свой переход из «Питтсбург Пингвинз» в «Миннесоту Уайлд». 40-летний хоккеист подписал контракт с «дикарями» на один сезон с зарплатой в $ 1 млн.



«Это было непростое решение. «Миннесота» для меня – дом и уникальное место. Но всё равно с «Питтсбургом» тяжело прощаться. Мне было сложно рассказать генеральному менеджеру «Питтсбурга» Джиму Рутерфорду о своём решении, я многим ему обязан.



Рассчитываю, что это будет мой последний сезон, хотя я так говорю каждый год", — приводит слова Каллена журналист Майк Руссо в своём «твиттере».

Мэтт Каллен подписал контракт с «Миннесотой Уайлд» на $ 1 млн