Энрот: жду встречи с Ковальчуком и Дацюком, это будет тестом для меня

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о знакомстве с главным тренером команды Горди Дуайером и какие требования он предъявляет к игрокам, а также отметил, что ждёт встречи с нападающими СКА Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком.

«К сожалению, о Горди Дуайере до перехода в „Динамо“ ничего не слышал. Я никогда не пересекался с ним до подписания контракта, но у меня в прошлом году был тренер, который знал его и хорошо отзывался о Горди. У нас был личный разговор. Между мной и Горди возникло полное понимание. Он уделяет большое внимание деталям и ждёт, что все будут качественно выполнять свою работу. Я не заметил, что Дуайер требует от команды жёсткой игры. Горди ничего не говорил о том, что мы должны много времени посвящать борьбе. Тем более он ничего не говорил о драках. Тренер ждёт от нас активной игры во всех сменах.

Во многих командах КХЛ есть хорошие игроки. Некоторых из них я прекрасно знаю. Например, мы играли против Брэндона Козуна – он очень хороший игрок. Также в России много местных молодых хоккеистов, которые выглядят прилично. Жду встречи с Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком, это будет своеобразным тестом для меня. Они очень сильные игроки, звёзды мирового хоккея", — сказал Энрот.