Яндач: если Элиаш будет играть, может попасть в расширенный состав сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач заявил, что нападающий Патрик Элиаш, завершивший карьеру в Национальной хоккейной лиге, может попасть в расширенный список кандидатов в национальную команду, если будет играть в европейских лигах.



41-летний чех провёл 20 сезонов в «Нью-Джерси Дэвилз» и набрал 1025 (408+617) очков в 1240 матчах.



«Если Патрик Элиаш продолжит карьеру в Европе, он может попасть в расширенный состав сборной Чехии. Но мы точно не хотим никого уговаривать», — цитирует Яндача Isport.cz

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