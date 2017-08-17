Сборная Канады обыграла «СКА-Нева», завоевав третье место на турнире Пучкова

Сборная Канады одержала уверенную победу над клубом Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» в матче за третье место турнира имени Николая Пучкова в Петербурге, встреча завершилась со счётом 4:0.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Мэт Робинсон, Ник Петерсен, Эндрю Гордон и Райан Гарбутт. Сухой матч оформил голкипер канадской команды Бен Скривенс, отразивший все 19 бросков по своим воротам.



В финале турнира сегодня сыграют финский «Йокерит» и ХК СКА.



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