Окулов: конкуренция в ЦСКА нужна, чтобы мы не находились в зоне комфорта

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после победы над «Витязем» (2:1) поделился мнением о необходимости конкуренции.



«Любая победа достаётся команде тяжело. Счёт – это не главное. Хорошо, что выиграли. В эпизоде с моим голом Кузьменко хорошо вылез, обыграл двух соперников. Шайба отскочила удачно, мне повезло. Хорошо, что у меня получается забивать. Главное, чтобы это перешло на сезон. Плодотворно поработали с партнёрами по команде на сборах.



У ЦСКА большая «лавка», каждую игру нужно доказывать своё место в составе. Есть ещё ребята, которые тоже хотят играть. Конкуренция нужна, чтобы мы не находились в зоне комфорта. И всё время знали, что позади есть такие же мастеровитые игроки, которые могут тебя заменить. В команде приняли хорошо, всё спокойно, со многими знаком. Период адаптации прошёл безболезненно», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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