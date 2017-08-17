Спортивный директор ЦСКА: в ближайшее время не планируем брать новых хоккеистов

Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин рассказал, что клуб не рассчитывает на приглашение новых хоккеистов.



«В этом году у ЦСКА хорошая «скамейка», мы насчитываем шесть полноценных звеньев. Будем ли с кем-то расставаться или брать новых игроков из других клубов? Сложно предугадать. Сезон длинный, может случиться и травма, и произойти банальное снижение мастерства игрока. В то же время мы надеемся, что смогут проявить себя ребята из фарм-клуба. Что касается доукомплектования – мы недавно подписали контракт с Марченко и в ближайшее время не планируем брать новых хоккеистов», — передаёт слова Гарифуллина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Логункова.

Придётся привыкать. Звёздные игроки КХЛ, которые сменили клубные цвета Гавриков стал «армейцем», Фролов — «тигром», а Капризов больше не «зелёный».