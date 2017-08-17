«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» на Кубке мэра

Хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:2.



В первом периоде команды обменялись забитыми голами, отметиться удалось Лукашу Радилу и Глебу Корягину. Во второй 20-минутке Бен Максвелл вывел «Спартак» вперёд. В заключительном периоде гол Владимира Брюквина восстановил равновесие в счёте, но почти сразу шайба Игоря Мирнова принесла «Спартаку» победу.



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