«Нефтехимик» объявил о подписании двухлетнего контракта с Галимовым

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Эмилем Галимовым. Соглашение между нападающим и нижнекамской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года. Хоккеист является воспитанником ДЮСШ «Нефтехимик».



В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 42 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 голевых паса при показателе полезности «-3». В плей-офф за ярославскую команду на его счету один голевой пас в четырёх матчах.

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