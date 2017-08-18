Хауден: я хорошо катаюсь, очень трудолюбивый. Я уже готов играть

Новичок минского «Динамо» нападающий Куинтон Хауден рассказал о переходе в команду.

«По эту сторону океана я последний раз был как раз здесь, в Беларуси. Это был юношеский чемпионат мира. Мы играли, по-моему, в Бобруйске. Рад вернуться! Это отличная возможность для меня. Думаю, мне подойдут большие площадки. Ожидаю, что смогу показать хорошую игру здесь. Наслышан также о Минске, о том, что это прекрасный город. Немного поговорил с главным тренером перед тем, как дать согласие на переход в клуб.



Я хорошо катаюсь. Я большой парень. Очень трудолюбивый. Готов выкладываться на полную катушку в каждом матче. Я готов к старту сезона. Работал летом индивидуально, чтобы хорошо выглядеть в сезоне. Конечно, многое ещё надо улучшить в своей игре, но, в принципе, я уже готов играть», — цитирует игрока официальный сайт клуба.