Сакик: не понимаю, в чём привлекательность ОИ для парней из НХЛ

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик высказался о ситуации вокруг Никиты Задорова и Мэтта Дюшейна.



«Мы согласовали двухлетний контракт, осталось лишь уточнить суммы. Мы готовимся к «предсезонке» НХЛ, и Задоров рано или поздно примет решение, чего он хочет. Олимпиада? Там не будет игроков из НХЛ, поэтому я не вижу, в чём может быть привлекательность для парней, выступающих в НХЛ. Там не будут играть лучшие. Это будет совсем другой турнир.



Я выслушаю предложения по Дюшейну. Пока что по всем фронтам всё тихо. Но я выслушаю предложения, если мы по их итогам сможем стать лучше. Я никогда не называю имён, но если будет какой-то вариант, соответствующий нашему пути развития, я обязательно обращу на него внимание», – цитирует Сакика Denver Post.

«Колорадо» подписал контракт новичка с форвардом из NCAA Тонинато