«Спартак» и «Витязь» назвали составы на матч Кубка мэра Москвы

«Витязь» и «Спартак» определились с составами на матч Кубка мэра Москвы.
«Витязь»:
Сапрыкин
Головков – Семёнов (К), Макеев – Никулин – Афиногенов (А)
Катичев – Бурстрём, Копейкин (А) – Риссанен – Манкинен
Романов – Мозик, Выглазов – Хорак – Швец-Роговой
Воронков – Гимаев, Ворошило – Сёмин – Панков.
«Спартак»:
Беспалов (Свенссон)
Лаюнен — Пепеляев, Чистов — Стоа — Лещенко
Юдин — Калинин (К), Радил — Максвеел — Комаров
Бондарев — Провольнев, Мирнов — Кузнецов — Комаристый
Сорокин — Сергиенко, Шмелёв — Воронин — Никонцев.