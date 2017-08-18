Полохов: игра равных соперников, но где-то больше повезло «Амуру»

Защитник астанинского «Барыса» Кирилл Полохов подвёл итоги матча с хабаровским «Амуром» (2:3) на мемориале Виктора Блинова. По словам игрока, астанинской команде не удалось начать матч строго.



«Боевая игра равных соперников. Где-то больше повезло «Амуру». Перед матчем разговаривали с ребятами, что нужно начать играть строго, но не получилось. Снова пропустили первыми. Будем исправляться. Ещё есть время доработать этот момент», — цитирует игрока астанинской команды официальный сайт омского «Авангарда».

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