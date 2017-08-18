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Воронин: надеюсь, Хохлачёв «Спартаку» поможет, если Питеру не совсем помог

18 августа 2017, пятница. 18:28 Хоккей

Форвард «Спартака» Артём Воронин прокомментировал победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы и переход нападающего Александра Хохлачёва из СКА.

«Хороший гол получился с Никонцевым, отработанная комбинация, грамотно загнали. Пожал руку Леониду Трахтенбергу (директор департамента по связям с общественностью ФК «Спартак». — Прим. «Чемпионата».)? Фантастические ощущения, никогда такого не испытывал, пусть завтра на «Спартак» — «Локомотив» в VIP-ложу пускает. Нам дают два билета, надо договориться. На игру собираюсь.

Хорошо, что расписание турнира такое, и оно поможет нам подойти к началу чемпионата, где у нас пять выездных встреч. Где-то сил будет не хватать, но надо будет строго по заданию играть. Надеюсь, что Хохлачёв нам поможет, если Питеру не совсем помог, то пусть нам. Может, ему не надо было уходить», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Спартак Александр Хохлачёв
Новости. Хоккей
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