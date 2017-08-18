Семёнов: когда сезон начнётся, нашивки НХЛ на шортах не будет

Капитан подмосковного «Витязя» Алексей Семёнов после поражения от «Спартака» (1:2) прокомментировал наличие нашивки НХЛ на своих шортах во время предсезонного турнира Кубка мэра Москвы.

«Когда сезон начнётся, её не будет. Заказываем из Америки, ещё не успел сорвать», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 защитник «Авангарда» Евгений Медведев получил предупреждение от КХЛ за то, что выходил на матчи в шортах с эмблемой НХЛ.

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