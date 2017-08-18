Варицкий: планируем переезд «молодёжки» «Витязя» из Чехова в Подольск

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о планах по переезду молодёжной команды «Русские Витязи» из Чехова в Подольск, где выступает основная команда.

«В планах это есть. Сейчас сменилось руководство подольского дворца. Вся проблема была в нехватке раздевалок. Новый директор начал этим заниматься. Желание у него есть, посмотрим, как это будет осуществлено. Главное, чтобы «молодёжка» и первая команда тренировались и играли вместе», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.