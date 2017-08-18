«Салават» отыгрался на последней минуте, но уступил «Ладе» на турнире в Уфе

«Лада» одержала победу над «Салаватом Юлаевым» на Кубке Республики Башкортостан. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

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Егор Бабенко открыл счёт во втором периоде, реализовав большинство тольяттинцев. «Салават» смог отыграться на последней минуте основного времени благодаря голу Теему Хартикайнена. Победитель определился в серии буллитов, решающий гол забил Георгий Белоусов.

Турнир выиграл «Нефтехимик», набравший восемь очков в трёх матчах. «Салават» занял второе место, на его счету пять очков, «Лада» набрала четыре балла и заняла третье место. Последним стал «Адмирал».

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном канале «Салавата» в YouTube.