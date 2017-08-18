Бартулис: команда у «Адмирала» складывается, у нас дружный коллектив

Капитан «Адмирала» Оскар Бартулис поделился мнением о готовности команды к сезону.

«Сезон покажет, насколько команда готова. Ту работу, которую предлагал нам тренерский штаб, мы выполнили. На тренировках все трудились и отдавались полностью, может быть, в играх кое-что не получалось, но ещё есть чуть-чуть времени, чтобы устранить недочёты, ошибки и идти в бой.

Из соперников отметил бы Уфу, но выделять кого-то сложно. Все команды готовятся к сезону, меняют составы, просматривают игроков – это предсезонка. Очень интересно было играть с «Давосом», потому что они представляют другую лигу.

Состав у нас не сильно изменился, но новые ребята есть. Могу сказать, что команда складывается. У нас дружный коллектив, как и был! Впереди у нас целый сезон. Задача — работать, работать и ещё раз работать, каждый день и с полной самоотдачей", — цитирует Бартулиса пресс-служба клуба.