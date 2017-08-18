Дубль Кулёмина помог «Торпедо» обыграть «Тургау» в товарищеском матче

«Торпедо» одержало уверенную победу над вайнфельденским «Тургау» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в швейцарском Кройцлингене, завершилась со счётом 4:1.

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Западная конференция Не нервничать может разве что Олег Знарок.

Каспарс Даугавиньш вывел нижегородцев вперёд в первом периоде. «Торпедо» удерживало минимальное преимущество до начала третьего периода, а потом «Тургау» отыгрался благодаря голу Даниэля Штайнера.

В оставшееся время матча Вячеслав Кулёмин сделал дубль, ещё одну шайбу забросил Жига Еглич.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».