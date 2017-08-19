Лехтеря: понятия не имею, почему «Блюз» решили меня обменять

Нападающий Йори Лехтеря прокомментировал свой обмен из «Сент-Луис Блюз» в «Филадельфию Флаейрз».



«Понятия не имею, почему „Блюз“ обменяли меня, но раз они так решили, я рад произошедшему. Это деловая сторона хоккея, хотя мне жаль покидать знакомых парней и город. Но, наверное, это будет для меня полезным. У меня не слишком удался последний отрезок карьеры в „Сент-Луисе“, но я думаю, что в „Филадельфии“ у меня всё будет хорошо», — приводит слова нападающего NBC Sports.



Йори Лехтеря в сезоне-2016/17 сыграл в 64 матчах за «Блюз», набрав 22 очка (7+15). Ранее хоккеист выступал за «Сибирь» и «Локомотив».

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