175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лехтеря: понятия не имею, почему «Блюз» решили меня обменять

19 августа 2017, суббота. 11:05 Хоккей

Нападающий Йори Лехтеря прокомментировал свой обмен из «Сент-Луис Блюз» в «Филадельфию Флаейрз».

«Понятия не имею, почему „Блюз“ обменяли меня, но раз они так решили, я рад произошедшему. Это деловая сторона хоккея, хотя мне жаль покидать знакомых парней и город. Но, наверное, это будет для меня полезным. У меня не слишком удался последний отрезок карьеры в „Сент-Луисе“, но я думаю, что в „Филадельфии“ у меня всё будет хорошо», — приводит слова нападающего NBC Sports.

Йори Лехтеря в сезоне-2016/17 сыграл в 64 матчах за «Блюз», набрав 22 очка (7+15). Ранее хоккеист выступал за «Сибирь» и «Локомотив».

«Филадельфия» обменяла Шенна в «Сент-Луис» на Лехтеря и два драфт-пика
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Филадельфия Флайерз Йори Лехтеря
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
11:35 Айкел: нужно вознаградить Баффало победами, не хочу никуда уходить
11:05 Лехтеря: понятия не имею, почему «Блюз» решили меня обменять
10:42 Курри: Норман — универсальный и трудолюбивый игрок, который усилит «Йокерит»
10:28 «Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом
10:09 Блэйк: пока преждевременно думать о возвращении Войнова в «Лос-Анджелес»
10:01 Шеро: я доволен стратегией «Дэвилз», хотим, чтобы болельщики её поняли
09:35 Хайнс: мы видим в Хишире центрфорварда, дадим ему шанс показать себя
09:12 Коваленко: убедились, что профсоюз обязан усилить информирование хоккеистов
03:39 Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017
01:05 Гюнцель: не вижу причин, почему «Питтсбург» не может выиграть третий кубок
00:32 Паризе: Каллен прольёт свет на то, что нужно делать, чтобы выиграть кубок
00:22 П. Зубов: Энлунд сам попросился в «Сибирь», такими игроками не разбрасываются
18 августа 2017, пятница
23:46 «Слован» заключил полноценные контракты с Козаком, Гецлом и Слободой
23:43 Дубль Кулёмина помог «Торпедо» обыграть «Тургау» в товарищеском матче
23:15 Марченко: с Киселевичем никогда раньше не играл, впечатления хорошие
23:14 Андриевский: «Адмирал» подойдёт к чемпионату во всеоружии
22:49 «Югра» расторгла контракт с нападающим Артёмом Булянским
22:48 Трофей ЦСКА, новый дизайн шлемов вратарей и другие фото с матча «Динамо» — ЦСКА
22:45 Андронов: ЦСКА готов к сезону, нам по силам выиграть кубок Гагарина
22:36 В. Воробьёв: молодёжь «Динамо» неплохо выглядела, у Бицадзе возможно сотрясение
22:28 Никитин: Марченко неплохо себя показал в первой игре, ничего лишнего не делал
22:18 СКА на новых условиях подписал двусторонний контракт с Максимом Чудиновым
21:50 ЦСКА обыграл московское «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы
21:37 Бартулис: команда у «Адмирала» складывается, у нас дружный коллектив
21:21 Аболс: «Лада» функционально готова к сезону, задача — выигрывать каждый матч
20:44 Симаков: «Автомобилист» больше держал шайбу, но не сумел извлечь из этого выгоды
20:41 Скабелка: нравится самоотдача «Авангарда», то, как все друг друга поддерживают
20:29 Вестерлунд: «Салават» готов к сезону, единственное, чего не хватает, — голы
20:01 Крикунов: «Автомобилист» больше владел преимуществом, но толку от этого…
19:59 Соин: буду доказывать, что меня зря списали
19:50 Кугрышев: Жукенов прекрасно понимает игру, мне комфортно с ним в звене
19:41 «Салават» отыгрался на последней минуте, но уступил «Ладе» на турнире в Уфе
19:39 Благотворительный аукцион Meet For Charity разыграет встречу с Радуловым
19:26 Защитник «Вегаса» Шмидт получил травму лодыжки на тренировке
19:18 Семёнов: на Кубке мэра у «Витязя» хромала реализация моментов
19:00 Варицкий: планируем переезд «молодёжки» «Витязя» из Чехова в Подольск
18:58 Семёнов: когда сезон начнётся, нашивки НХЛ на шортах не будет
18:40 Белов: у новых легионеров «Витязя» не многое получалось, ждём от них большего
18:40 Епанчинцев: Хохлачёв – фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центр
18:28 Воронин: надеюсь, Хохлачёв «Спартаку» поможет, если Питеру не совсем помог
18:26 «Сухарь» Фурха помог «Авангарду» победить «Автомобилист» на мемориале Блинова
18:14 «Витязь» проиграл третий матч подряд на Кубке мэра Москвы, уступив «Спартаку»
18:10 Нападающие Евпалов и Мисюс подписали полноценные контракты с рижским «Динамо»
17:55 Алексей Емелин будет выступать в «Нэшвилле» под 25-м номером
17:38 Фролов: «Амур» должен следовать своей системе игры и быть как единый кулак
Все новости RSS
Партнерский контент