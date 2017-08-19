175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Авангард» одолел «Барыс», одержав победу на мемориале Блинова

19 августа 2017, суббота. 16:27 Хоккей

Омский «Авангард» взял верх над астанинским «Барысом» в рамках мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, команда Андрея Скабелки заняла первое место на домашнем турнире.

Счёт в матче был открыт во втором периоде, Омск вышел вперёд благодаря шайбе Николая Лемтюгова. На 44-й минуте Найджел Доус восстановил равновесие, но гол Данила Файзулина и ещё одна шайба от Лемтюгова принесли «Авангарду» итоговую победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Мемориал Виктора Блинова
19 августа 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 1 0:0, 1:0, 2:1
Барыс
Астана
1:0 – Лемтюгов (Дервук, Фищенко) – 23:34 (5x5), 1:1 – Доус (Вей, Диц) – 43:45 (5x5), 2:1 – Файзуллин (Жукенов, Фищенко) – 44:47 (5x5), 3:1 – Лемтюгов (Лисов, Пережогин) – 50:15 (5x5)
Рейтинг линий нападения КХЛ. Восточная конференция
У «Ак Барса» лучшая на Востоке не только оборона, но и атака?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Барыс
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
16:27 «Авангард» одолел «Барыс», одержав победу на мемориале Блинова
16:08 Хайнс: «Дэвилз» стараются грамотно строить команду, недовольны прошлым сезоном
15:42 Кинэн: не скажу, что китайский проект будет самым успешным, но он масштабен
15:09 Гатиятулин: пока бригада большинства не получилась, но есть ещё неделя
14:42 Трямкин: в целом «Автомобилист» сыграл неплохо, у всех есть свои ошибки
14:22 Фазель: ИИХФ проведёт расследование по обвинениям в договорном матче
14:05 Кожевников: договорной матч Украины – позор, в России такого не будет никогда
13:40 Тимченко рассчитывает, что через три-четыре года у СКА будет новая арена
13:31 Молодёжный Кубок мира: «Давос» обыграл «Ригу», «Красная Армия» одолела МОДО
13:17 Знарок: никто из СКА больше не уйдёт, нам надо улучшить игру в неравных составах
13:10 Знарок — о допинге Зарипова: человек ничего не употреблял
13:02 Рутерфорд: опыт Каллена бесценен, но кто-то в «Питтсбурге» заявит о себе
12:54 Тимченко: как СКА будет справляться со снижением потолка зарплат в КХЛ? Боремся
12:28 «Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова
12:21 Тимченко: команда СКА — один из главных доноров сборной России
12:14 Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка в СКА на время ОИ-2018
11:56 Курбатов: я так понимаю, что в КХЛ будет биться по пять буллитов
11:35 Айкел: нужно вознаградить Баффало победами, не хочу никуда уходить
11:05 Лехтеря: понятия не имею, почему «Блюз» решили меня обменять
10:42 Курри: Норман — универсальный и трудолюбивый игрок, который усилит «Йокерит»
10:28 «Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом
10:09 Блэйк: пока преждевременно думать о возвращении Войнова в «Лос-Анджелес»
10:01 Шеро: я доволен стратегией «Дэвилз», хотим, чтобы болельщики её поняли
09:35 Хайнс: мы видим в Хишире центрфорварда, дадим ему шанс показать себя
09:12 Коваленко: убедились, что профсоюз обязан усилить информирование хоккеистов
03:39 Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017
01:05 Гюнцель: не вижу причин, почему «Питтсбург» не может выиграть третий кубок
00:32 Паризе: Каллен прольёт свет на то, что нужно делать, чтобы выиграть кубок
00:22 П. Зубов: Энлунд сам попросился в «Сибирь», такими игроками не разбрасываются
18 августа 2017, пятница
23:46 «Слован» заключил полноценные контракты с Козаком, Гецлом и Слободой
23:43 Дубль Кулёмина помог «Торпедо» обыграть «Тургау» в товарищеском матче
23:15 Марченко: с Киселевичем никогда раньше не играл, впечатления хорошие
23:14 Андриевский: «Адмирал» подойдёт к чемпионату во всеоружии
22:49 «Югра» расторгла контракт с нападающим Артёмом Булянским
22:48 Трофей ЦСКА, новый дизайн шлемов вратарей и другие фото с матча «Динамо» — ЦСКА
22:45 Андронов: ЦСКА готов к сезону, нам по силам выиграть кубок Гагарина
22:36 В. Воробьёв: молодёжь «Динамо» неплохо выглядела, у Бицадзе возможно сотрясение
22:28 Никитин: Марченко неплохо себя показал в первой игре, ничего лишнего не делал
22:18 СКА на новых условиях подписал двусторонний контракт с Максимом Чудиновым
21:50 ЦСКА обыграл московское «Динамо» и занял первое место на Кубке мэра Москвы
21:37 Бартулис: команда у «Адмирала» складывается, у нас дружный коллектив
21:21 Аболс: «Лада» функционально готова к сезону, задача — выигрывать каждый матч
20:44 Симаков: «Автомобилист» больше держал шайбу, но не сумел извлечь из этого выгоды
20:41 Скабелка: нравится самоотдача «Авангарда», то, как все друг друга поддерживают
20:29 Вестерлунд: «Салават» готов к сезону, единственное, чего не хватает, — голы
Все новости RSS
Партнерский контент