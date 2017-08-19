«Авангард» одолел «Барыс», одержав победу на мемориале Блинова

Омский «Авангард» взял верх над астанинским «Барысом» в рамках мемориала Виктора Блинова, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, команда Андрея Скабелки заняла первое место на домашнем турнире.



Счёт в матче был открыт во втором периоде, Омск вышел вперёд благодаря шайбе Николая Лемтюгова. На 44-й минуте Найджел Доус восстановил равновесие, но гол Данила Файзулина и ещё одна шайба от Лемтюгова принесли «Авангарду» итоговую победу.



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