Сборная России U16 разгромила Словакию в выставочном матче

Юниорская сборная России U16 разгромила команду Словакии в выставочном матче, встреча завершилась со счётом 6:0.



По два очка в составе сборной набрали нападающие Илья Рычков и Богдан Тринеев (оба — 1+1). Все шайбы в матче были заброшены в равных составах.



Второй матч выставочной серии состоится 19 августа, начало — в 18:00 по московскому времени.



Словакия U16 — Россия U16 — 0:6 (0:1; 0:4; 0:1)

0:1 Тринеев (Рычков) 00:57,

0:2 Злодеев (Дидковский) 23:34,

0:3 Лазутин (Коханин, Ромко) 25:36,

0:4 Гущин 26:03,

0:5 Рычков (Хуснутдинов, Тринеев) 29:55,

0:6 Прокопенко (Петров, Пономарев) 59:32.



Вратари: Латкоцы — Аскаров (Самсонов);



Броски: 19-58.

Штраф: 8-8.