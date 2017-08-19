Сборная России U16 разгромила Словакию в выставочном матче

Юниорская сборная России U16 разгромила команду Словакии в выставочном матче, встреча завершилась со счётом 6:0.
По два очка в составе сборной набрали нападающие Илья Рычков и Богдан Тринеев (оба — 1+1). Все шайбы в матче были заброшены в равных составах.
Второй матч выставочной серии состоится 19 августа, начало — в 18:00 по московскому времени.
Словакия U16 — Россия U16 — 0:6 (0:1; 0:4; 0:1)
0:1 Тринеев (Рычков) 00:57,
0:2 Злодеев (Дидковский) 23:34,
0:3 Лазутин (Коханин, Ромко) 25:36,
0:4 Гущин 26:03,
0:5 Рычков (Хуснутдинов, Тринеев) 29:55,
0:6 Прокопенко (Петров, Пономарев) 59:32.
Вратари: Латкоцы — Аскаров (Самсонов);
Броски: 19-58.
Штраф: 8-8.