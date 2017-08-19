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Молодёжный КК: «Снежные Барсы» обыграли «Оцеларжи», «Авто» разгромил «Йокерит»

19 августа 2017, суббота. 18:32 Хоккей

На молодёжном Кубке мира завершились очередные встречи.

«Снежные Барсы» оказались сильнее чешской команды «Оцеларжи Тршинец», встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «барсов» голами отметились Данияр Самат и Кирилл Балдин. У чешской команды отличился Матей Мах.

Молодёжный Кубок Мира
19 августа 2017, суббота. 16:00 МСК
Оцеларжи Тршинец-мол
Тршинец, Чехия
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Снежные Барсы
Астана, Казахстан
0:1 – Самат (Орехов) – 17:43 (5x5), 0:2 – Балдин (Павлов, Ярошенко) – 40:51 (5x5), 1:2 – Мах (Петерек) – 59:04 (4x4)

«Авто» из Екатеринбурга разгромил «Йокерит», матч закончился со счётом 8:2.
У «Авто» заброшенные шайбы на свой счёт записали Роман Ивашов, Павел Воронков, Артём Белоцкий, Александр Щемеров, Максим Дубовик, Антон Кошелев и Александр Павленко, оформивший дубль. Среди игроков «Йокерита» голы забили Николас Нууттила и Роопе Хирвонен.

Молодёжный Кубок Мира
19 августа 2017, суббота. 16:20 МСК
Авто
Екатеринбург, Россия
8 : 2 2:0, 2:2, 4:0
Йокерит-мол
Хельсинки, Финляндия
1:0 – Ивашов (Кошелев) – 09:30 (4x5), 2:0 – Воронков (Дубовик, Севостьянов) – 19:10 (5x4), 3:0 – Белоцкий (Муравьёв, Фёдоров) – 29:13 (5x5), 3:1 – Нууттила (Мустонен) – 31:13 (5x5), 3:2 – Хирвонен (Аррак, Кууре) – 32:01 (5x5), 4:2 – Щемеров (Кузнецов) – 33:30 (5x5), 5:2 – Дубовик (Шарипов, Воронков) – 41:20 (5x5), 6:2 – Кошелев (Кузнецов) – 46:21 (5x4), 7:2 – Павленко (Белоцкий, Лебединец) – 57:09 (5x5), 8:2 – Павленко (Муравьёв) – 59:34 (5x5)
Молодёжный Кубок мира: «Давос» обыграл «Ригу», «Красная Армия» одолела МОДО
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Авто МХК Снежные Барсы
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
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