Молодёжный КК: «Снежные Барсы» обыграли «Оцеларжи», «Авто» разгромил «Йокерит»

На молодёжном Кубке мира завершились очередные встречи.



«Снежные Барсы» оказались сильнее чешской команды «Оцеларжи Тршинец», встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «барсов» голами отметились Данияр Самат и Кирилл Балдин. У чешской команды отличился Матей Мах.

«Авто» из Екатеринбурга разгромил «Йокерит», матч закончился со счётом 8:2.

У «Авто» заброшенные шайбы на свой счёт записали Роман Ивашов, Павел Воронков, Артём Белоцкий, Александр Щемеров, Максим Дубовик, Антон Кошелев и Александр Павленко, оформивший дубль. Среди игроков «Йокерита» голы забили Николас Нууттила и Роопе Хирвонен.