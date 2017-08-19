Ковальчук: ЦСКА не завидуем, СКА подходит к матчу открытия во всеоружии

Нападающий СКА Илья Ковальчук на благотворительном матче «От Чистого Сердца» рассказал о степени готовности клуба к сезону.

Рейтинг линий нападения КХЛ. Западная конференция С атакой ЦСКА не может конкурировать даже команда с Дацюком и Ковальчуком.

«Хорошо, что собрали сегодня такую большую сумму. Думаю, деньги помогут детям. Уже соскучились по серьёзным играм, старт сезона всегда приятен. Провели хорошую работу во время предсезонки, много тренировались. Подходим к первой игре во всеоружии. Не завидуем ЦСКА, глядя на их усиление. Но очень боимся ЦСКА!

Личные цели — как можно больше кубков и медалей со СКА и сборной. Новички хорошо вписались в команду, коллектив у нас добрый, поэтому легко прошло. Мы делаем всё возможное, чтобы они чувствовали себя сразу комфортно. Барабанов и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что он и в этом сезоне будет играть ещё сильнее и стабильнее.

Олег Знарок сказал, что его пугает наша хорошая готовность? Тренерскому штабу виднее. Нас пугала предсезонка, а сейчас ждём официальных матчей. Впереди интересный чемпионат. Кто главный фаворит сезона? Нас постоянно считают фаворитами, но выиграть второй год подряд очень трудно. Ещё одна непростая задача для команды. Сезон после первого чемпионства нельзя сравнивать с этим, тогда сменился тренерский штаб и полкоманды ушло. Сейчас этого нет, славу богу, всё осталось на месте. Дадонову и Шипачёву — удачи в НХЛ, как можно больше голов и выиграть кубок», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете посмотреть видео на «Чемпионате».