175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ковальчук: ЦСКА не завидуем, СКА подходит к матчу открытия во всеоружии

19 августа 2017, суббота. 18:49 Хоккей

Нападающий СКА Илья Ковальчук на благотворительном матче «От Чистого Сердца» рассказал о степени готовности клуба к сезону.

Рейтинг линий нападения КХЛ. Западная конференция
С атакой ЦСКА не может конкурировать даже команда с Дацюком и Ковальчуком.

«Хорошо, что собрали сегодня такую большую сумму. Думаю, деньги помогут детям. Уже соскучились по серьёзным играм, старт сезона всегда приятен. Провели хорошую работу во время предсезонки, много тренировались. Подходим к первой игре во всеоружии. Не завидуем ЦСКА, глядя на их усиление. Но очень боимся ЦСКА!

Личные цели — как можно больше кубков и медалей со СКА и сборной. Новички хорошо вписались в команду, коллектив у нас добрый, поэтому легко прошло. Мы делаем всё возможное, чтобы они чувствовали себя сразу комфортно. Барабанов и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что он и в этом сезоне будет играть ещё сильнее и стабильнее.

Олег Знарок сказал, что его пугает наша хорошая готовность? Тренерскому штабу виднее. Нас пугала предсезонка, а сейчас ждём официальных матчей. Впереди интересный чемпионат. Кто главный фаворит сезона? Нас постоянно считают фаворитами, но выиграть второй год подряд очень трудно. Ещё одна непростая задача для команды. Сезон после первого чемпионства нельзя сравнивать с этим, тогда сменился тренерский штаб и полкоманды ушло. Сейчас этого нет, славу богу, всё осталось на месте. Дадонову и Шипачёву — удачи в НХЛ, как можно больше голов и выиграть кубок», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете посмотреть видео на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
19:29 Захаркин опроверг информацию о том, что «Югра» расторгла контракт с Булянским
19:23 Хет-трик Паршина помог «Торпедо» обыграть «Швеннингер» в товарищеском матче
19:22 Министр спорта Украины: если сдача матча — правда, виновные должны быть наказаны
18:49 Ковальчук: ЦСКА не завидуем, СКА подходит к матчу открытия во всеоружии
18:32 Молодёжный КК: «Снежные Барсы» обыграли «Оцеларжи», «Авто» разгромил «Йокерит»
18:22 В Петербурге прошёл благотворительный матч «От чистого сердца»
18:06 Сборная России U16 разгромила Словакию в выставочном матче
17:43 Малкин: время покажет, как потери Флёри и Куница осложнят «Питтсбургу» жизнь
17:36 Захаркин: на турнире игроков «Югры» спустили на землю, увидели наши слабости
17:33 Малкин: Кросби с утра до ночи думает о хоккее, я немножко другого плана человек
17:14 Блэйк: Ягр — выдающийся игрок, но «Лос-Анджелес» решил не вести с ним переговоры
16:59 Кузнецов: свитер СКА станет родным, когда сыграю официальный матч
16:56 Кузнецов: хочу играть вместе с Овечкиным, в «Вашингтоне» произошла встряска
16:27 «Авангард» одолел «Барыс», одержав победу на мемориале Блинова
16:08 Хайнс: «Дэвилз» стараются грамотно строить команду, недовольны прошлым сезоном
15:42 Кинэн: не скажу, что китайский проект будет самым успешным, но он масштабен
15:09 Гатиятулин: пока бригада большинства не получилась, но есть ещё неделя
14:42 Трямкин: в целом «Автомобилист» сыграл неплохо, у всех есть свои ошибки
14:22 Фазель: ИИХФ проведёт расследование по обвинениям в договорном матче
14:05 Кожевников: договорной матч Украины – позор, в России такого не будет никогда
13:40 Тимченко рассчитывает, что через три-четыре года у СКА будет новая арена
13:31 Молодёжный Кубок мира: «Давос» обыграл «Ригу», «Красная Армия» одолела МОДО
13:17 Знарок: никто из СКА больше не уйдёт, нам надо улучшить игру в неравных составах
13:10 Знарок — о допинге Зарипова: человек ничего не употреблял
13:02 Рутерфорд: опыт Каллена бесценен, но кто-то в «Питтсбурге» заявит о себе
12:54 Тимченко: как СКА будет справляться со снижением потолка зарплат в КХЛ? Боремся
12:28 «Югра» уступила «Автомобилисту» на мемориале Блинова
12:21 Тимченко: команда СКА — один из главных доноров сборной России
12:14 Пётр Воробьёв заменит Олега Знарка в СКА на время ОИ-2018
11:56 Курбатов: я так понимаю, что в КХЛ будет биться по пять буллитов
11:35 Айкел: нужно вознаградить Баффало победами, не хочу никуда уходить
11:05 Лехтеря: понятия не имею, почему «Блюз» решили меня обменять
10:42 Курри: Норман — универсальный и трудолюбивый игрок, который усилит «Йокерит»
10:28 «Йокерит» подписал контракт с экс-форвардом «Торпедо» Норманом
10:09 Блэйк: пока преждевременно думать о возвращении Войнова в «Лос-Анджелес»
10:01 Шеро: я доволен стратегией «Дэвилз», хотим, чтобы болельщики её поняли
09:35 Хайнс: мы видим в Хишире центрфорварда, дадим ему шанс показать себя
09:12 Коваленко: убедились, что профсоюз обязан усилить информирование хоккеистов
03:39 Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017
01:05 Гюнцель: не вижу причин, почему «Питтсбург» не может выиграть третий кубок
00:32 Паризе: Каллен прольёт свет на то, что нужно делать, чтобы выиграть кубок
00:22 П. Зубов: Энлунд сам попросился в «Сибирь», такими игроками не разбрасываются
18 августа 2017, пятница
23:46 «Слован» заключил полноценные контракты с Козаком, Гецлом и Слободой
23:43 Дубль Кулёмина помог «Торпедо» обыграть «Тургау» в товарищеском матче
23:15 Марченко: с Киселевичем никогда раньше не играл, впечатления хорошие
Все новости RSS
Партнерский контент