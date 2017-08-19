Крикунов: «Автомобилист» выполнил почти все задачи на мемориале Блинова

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Югрой» (4:3) на мемориале Блинова, а также результат подготовки к сезону.

«У нас много новых игроков, попробовали на турнире разные сочетания. Плюс ребятам надо было где-то дать отдохнуть, играть четыре матча за пять дней тяжело. Сыграли неплохо, заняли второе место, выполнили практически все поставленные задачи.

Все сыграли ровно. Скоро должен появиться новый игрок, нужно его как-то внедрять в состав, смотреть, в каком он состоянии. Если будет в форме, сразу дадим играть, если нет, придётся его подтягивать. Симаков в 38 лет — один из самых заметных на льду? Согласен, катается он хорошо, был бы ещё результат», — цитирует Крикунова пресс-служба «Югры».