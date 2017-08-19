Сборная России U16 разгромила словаков в выставочном матче, забросив 11 шайб

Юниорская сборная России U16 разгромила сверстников из Словакии в выставочном матче. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 11:2.
Россияне проводят в столице Словакии завершающий этап учебно-тренировочного сбора. Накануне юниоры разгромили словаков со счётом 6:0. Запланировано провести три матча.
Словакия U16 — Россия U16 — 2:11 (0:3, 1:4, 1:4)
0:1 — Мухамадуллин (Рычков, Хуснутдинов), 00:53, бол.
0:2 — Дидковский, 13:16.
0:3 — Грушников (Стеклов, Пономарёв), 17:40, бол.
0:4 — Хуснутдинов (Тринеев), 21:22.
0:5 — Пономарёв, 23:03.
0:6 — Дидковский (Лазутин, Гущин), 27:02.
0:7 — Гущин (Дидковский, Злодеев), 29:44.
1:7 — Симко (Путала, Смидзар), 33:03, бол.
1:8 — Злодеев (Ващилин), 43:57, бол.
2:8 — Хромяк (Кназко), 47:02, бол.
2:9 — Стеклов (Петров, Коханин), 51:49, бол.
2:10 — Гущин (Злодеев), 57:29, мен.
2:11 — Рычков (Хуснутдинов), 57:55.